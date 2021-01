Stiri pe aceeasi tema

- 636.201 cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu aproape 4.000 adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus 74 de noi decese și 1.111 pacienți la Terapie Intensiva.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile…

- 500.273 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 au fost raportate pe teritoriul Romaniei, de la inceputul pandemiei și pana in prezent. Vineri, 4 decembrie, au fost raportate 8.062 de noi cazuri de coronavirus dintr-un numar de 35.467 de testeIn jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului…

- 479.634 de cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu peste 4.000 adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus 199 de noi decese și 1.259 de pacienți la Terapie Intensiva.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile…

- Sambata, 7 noiembrie, Grupul de Comunicare Strategica a facut un nou anunț sumbru. Potrivit autoritaților romane, au fost raportate 9.937 de noi cazuri de infectari cu COVID-19, iar 130 de persoane și-au pierdut viața in ultimele 24 de ore.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 4 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 267.088 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, pana acum 186.260 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Luni, 2 noiembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 4.041 de noi cazuri de infectare cu COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore! De asemenea, 86 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 961 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Numarul de cazuri noi de COVID-19 a scazut, sambata, sub 5.000, dar se menține, inca, mare. In ultimele 24 de ore au fost 4.761 de cazuri noi și 73 de decese, potrivit Grupului de Comunicare Strategica (GCS). Pana sambata, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 205.793 de cazuri de persoane infectate…

- Sambata, 17 octombrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 3.952 de noi cazuri de COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore. De asemenea, 63 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 745 de pacienți sunt in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva.