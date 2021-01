Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 615.809 de la inceputul pandemiei, potrivit datelor transmise sambata, 26 decembrie, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Sunt 2.049 cazuri noi, raportate in ultimele 24 de ore. De asemenea au fost inregistrate 122 decese noi. 1.206…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 593.783, de la inceputul pandemiei, potrivit datelor transmise luni, 21 decembrie, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Sunt 2.489 cazuri noi, raportate in ultimele 24 de ore. Vezi și ALBA: 25 de noi cazuri de COVID-19, inregistrate…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 582.786, de la inceputul pandemiei, potrivit datelor transmise vineri, 18 decembrie, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Sunt 5.340 cazuri noi, raportate in ultimele 24 de ore. In actualizare Vezi și LISTA localitaților din Alba din…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 465.982, potrivit datelor transmise sambata, 28 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 8.134 infectari noi. Sunt 161 de decese noi. 1.249 pacienți sunt internați la ATI. Material in curs de actualizare. Citește 8.134 cazuri…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 241.339, potrivit datelor transmise sambata, 31 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 5.753 infectari noi. Pana astazi, 31 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 241.339 de cazuri de persoane infectate cu noul…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 229.040, potrivit datelor transmise joi, 29 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 6.481 infectari noi. Vezi și ALBA: 199 cazuri COVID-19, confirmate in ultimele 24 de ore, din peste 1000 de teste efectuate In actualizare Comparativ,…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 175.516, potrivit datelor transmise vineri, 16 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 4.026 infectari noi, un nou record negativ. Vezi și ALBA: 133 cazuri COVID-19, confirmate in ultimele 24 de ore in județ, dupa un record de…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 168.490, potrivit datelor transmise joi, 15 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 4.013 infectari noi. Vezi și ALBA: 119 de cazuri de COVID-19, confirmate in in ultimele 24 de ore. 3000 de infectari in județ de la inceputul…