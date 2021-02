#11/9 #Terorism #CoalitiaAnti-talibana Biden, în faţa unor "serioase dileme" privind prezenţa americană în Afganistan Presedintele SUA, Joe Biden, se confrunta cu "serioase dileme" in Afganistan, pe masura ce se apropie data prevazuta pentru retragerea completa a trupelor americane, in timp ce talibanii nu par deloc pregatiti sa renunte la violente, a apreciat un inalt responsabil diplomatic american, citat vineri de AFP.



Administratia SUA a ordonat o reexaminare a acordului semnat cu talibanii in februarie 2020 la Doha, care prevedea retragerea totala a fortelor americane pana la 1 mai, in schimbul unor garantii de securitate din partea insurgentilor si al angajamentului lor de a negocia un acord… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

