11.853 de mașini noi și aproape 200.000 mașini SH înmatriculate în primele 6 luni ale anului Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in iunie 2021 cu 16,65% fața de Iunie 2020, atingand un volum de 11.853 unitați. Pe primele șase luni din 2021 nivelul inmatricularilor de autoturisme noi in Romania a atins nivelul de 47.698 unitați, o scadere de 3.87% fața de perioada similara din 2020, respectiv 39.455 unitați, potrivit ACAROM. In ceea ce privește autoturismele second hand inmatriculate pentru prima oara in Romania, volumul acestora a atins in iunie 2021 cifra de 32.454 unitați o creștere cu 22,23% fața de iunie 2020. Potrivit ACAROM, in primele șase luni din 2021 nivelul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

