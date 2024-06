118 locuri de muncă vacante disponibile Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Salaj a anunțat ca, in baza datelor furnizate de agenții economici, sunt disponibile 118 locuri de munca vacante. Cele mai multe locuri sunt pentru operatori la prelucrarea cauciucului, 30, muncitori necalificați 28, tapițeri 10 și tamplari 10. Alte posturi disponibile includ electricieni confecționeri articole textile, constructori/zidari, instalatori, șoferi autoturisme/camionete, lucratori comerciali/vanzatori, operatori spalator textile, contabili, mecanici utilaj, maiștri/tehnicieni constructori și asistenți medicali. Din cele 118 locuri… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

