- Politistii de la Brigada de Politie Transport Public au aplicat, in perioada 6-12 iulie, 169 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 30.360 lei, pentru nerespectarea masurilor de protectie impotriva infectarii cu virusul COVID-19, in statiile si garniturile de metrou. "Din totalul de sanctiuni…

- In perioada 20-22 iunie, polițiștii locali din Suceava au aplicat 7 amenzi in valoare de 2.200 de lei, toate pentru nepurtarea maștii de protecție, in cadrul controalelor efectuate in mijloacele de transport in comun. Ei au facut verificari legate de purtarea maștii de protecție de catre șoferi și calatori,…

- Amenzi de 143.000 de lei aplicate mai multor cluburi și terase din Capitala. Politistii din București au descoperit nereguli la mai multe cluburi, terase, baruri si restaurante. Activitatea unei societati comerciale a fost suspendata. Potrivit unui comunicat al Direcției Generale a Poliției Municipiului…

- Ziarul Unirea Controale la 65 de agenți economici. Au fost aplicate amenzi de 9.500 lei și confiscate produse alimentare a caror termen de valabilitate era expirat Polițiștii specializați in combaterea criminalitații economico-financiare au continuat controalele la agenții economici din județ și au…

- Polițiștii din Salaj au desfasurat o actiune in judet pentru siguranta cetatenilor, dar si pentru mentinerea unei atitudini prudente in trafic. Zeci de sanctiuni contraventionale au fost aplicate.

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfașurat la data de 21 mai a.c., activitați de menținere a unui climat de siguranța rutiera, fiind prezenți pe principalele artere rutiere din județ, ocazie cu care au aplicat peste 180 de sancțiuni contravenționale. Astfel,…

- Peste 900 de polițiști din cadrul structurilor de ordine publica, investigații criminale, criminalistica, arme, explozivi și substanțe periculoase, investigare a criminalitații economice, rutiera, precum și luptatori S.A.S. au organizat acțiuni in perioada minivacanței de 1 mai, anunța Poliția Cluj.Oamenii…

- Ziarul Unirea VIDEO| Urmarile puternicului SCANDAL din data de 1 Mai, din Blaj: 6 persoane au fost reținute de polițiști și au fost aplicate 16 amenzi Reprezentanții IPJ Alba au informat ca, in dupa-amiaza zilei de ieri, 1 Mai, un scandal puternic a avut loc pe strada Barbu Lautaru, din municipiul Blaj.…