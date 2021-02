Un numar de 1.160 de doze de vaccin Moderna impotriva COVID-19 urmeaza sa fie distribuite miercuri dupa-amiaza centrelor de vaccinare din judetul Brasov, a anuntat Institutia Prefectului, potrivit Agerpres.

Miercuri, la nivelul judetului Brasov erau disponibile aproximativ 2.000 de doze de vaccin Pfizer.

Citește și: Lovitura in plin pentru bugetari! Premierul Cițu anunța dispariția unor sporuri

Conform sursei citate, numarul total de doze de vaccin Pfizer folosite pana miercuri in aceste centre este egal cu cel raportat in ziua anterioara, 23.501, in timp ce numarul total…