115 copii din 69 de familii au primit trei tone de alimente prin intermediul Caravanei Lions Timișoara Bastion FOTO Caravana de Craciun a Clubului Lions Timișoara Bastion este de șapte ani un adevarat cadou si unul dintre putinele momente de zambete si bucurii pentru mai mulți copii defavorizați din județul Timiș. In acest an, leii au facut un nou tur de forța, parcurgand 561 de km pentru a aduce bucurie in sufletele a 115 […] Articolul 115 copii din 69 de familii au primit trei tone de alimente prin intermediul Caravanei Lions Timișoara Bastion FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

