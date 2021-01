Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administrație al Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava a hotarat, in cea mai recenta ședința, sancționarea cu avertisment scris a 113 studenți pentru tentativa de plagiat. Avertismentele au fost aplicate in urma propunerilor venite de la consiliile facultaților din cadrul USV, dupa…

- Zece studenți de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava continua sa sprijine voluntar Direcția de Sanatate Publica, in actualul context epidemiologic. Prorectorul USV, Mihai Dimian, a afirmat, la Radio Top: „Voluntarii noștri sint la datorie. Mai mult, am facut un centru in universitate și am…

- Ionuț Negoița, fostul patron al lui Dinamo, le-a transmis investitorilor spanioli sa paraseasca hotelul pe care il deține in București. CONTEXT: Astazi, la arena din Ștefan cel Mare, a avut loc o ședința AGA. Printre deciziile importante s-au numarat promisiunea unei mariri de capital in valoare de…

- Aproximativ 30 de studenți de la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publica din cadrul Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava vor participa la cursuri intensive de limba germana, printr-un proiect demarat in urma cu 3 ani și susținut de firma Egger. In acest an academic, cursurile…

- Pina acum, doar unul din cei 500 de studenți de la Facultatea de Inginerie Alimentara -FIA din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava s-a imbolnavit de COVID-19. Decanul FIA, Mircea Oroian, a declarat, prin telefon, la Radio Top, ca este vorba despre un student care desfașura activitați…

- Din cauza cazurilor tot mai multe de coronavirus, Consiliul de Administrație al Universitații de Medicina și Farmacie “Iuliu Hațieganu” a luat decizia de a trece la invațamant online, incepand de luni, 26 octombrie 2020.Aceasta mpsura se va aplica tuturor celor trei facultați, pentru toți anii…