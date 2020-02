113 PERSOANE LEGITIMATE și două “TAXI-URI PIRAT” CONFISCATE! La data de 07 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ramnicu Valcea au continuat acțiunile pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica. Polițiștii au oprit pentru control 72 de autovehicule, iar din cauza neregulilor descoperite, polițiștii au fost nevoiți sa aplice 25 de sancțiuni contravenționale conform O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și 6 sancțiuni contravenționale conform Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de incalcare a unor norme de conviețuire sociala, a ordinii si liniștii publice, cu o valoare de peste 4000 lei.De… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol si foto: realitateavalceana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud au aplicat, miercuri, aproximativ 150 de amenzi, dintre care peste 100 au fost pe linie rutiera, al caror cuantum ajunge la 35.000 lei. Totodata au fost reținute 16 permise de conducere, iar 9 certificate de inmatriculare au fost retrase. Polițiștii bistrițeni au intervenit,…

- Rezultatele obținute de polițiști in ultimele 24 de ore in cadrul acțiunilor pentru siguranța cetațenilor. La data de 29 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ramnicu Valcea au continuat acțiunile pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica. Polițiștii au oprit…

- ACȚIUNE PENTRU SIGURANȚA CETAȚENILOR ​Rezultatele obținute de polițiști in ultimele 24 de ore in cadrul acțiunilor pentru siguranța cetațenilor. La data de 08 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ramnicu Valcea au continuat acțiunile pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța…

- ACȚIUNE PENTRU SIGURANȚA CETAȚENILOR ​Rezultatele obținute de polițiști in ultimele 24 de ore in cadrul acțiunilor pentru siguranța cetațenilor. La data de 08 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ramnicu Valcea au continuat acțiunile pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța…

- Politistii au depistat 16 urmariti si au prins in flagrant delict peste 110 persoane, in urma a 165 de actiuni pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. "Ieri, 8 ianuarie, politistii au organizat 165 de actiuni, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea…

- Zeci de persoane legitimate in baruri și cluburi din Argeș! Polițiștii au dat și amenzi. In noaptea de 28 spre 29 decembrie, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, ai Poliției Orașului Topoloveni și Secției de Poliție Rurala Calinești, cu sprijinul luptatorilor Serviciului…

- Peste 10 tone de faina au fost confiscate de polițiști, in urma unor razii la firme din Motru și Matasari. Astfel, lucratori din cadrul Serviciului de Investigarea a Criminalitatii Economice au efectuat miercuri verificari la agenti economici de pe raza municipiului Motru si comunei Matasari, care…

- In perioada iulie septembrie, politistii de ordine publica au evaluat masurile de securitate fizica la peste 19.000 de obiective. Pentru deficientele constatate, au fost aplicate peste 1.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 1.600.000 de lei. Sub coordonarea de specialitate a Directiei…