Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 113 de meșteri și producatori din județul Suceava din intreaga țara dar și din Republica Moldova participa la ediția de anul acesta a evenimentului „Lume, lume hai la targ!” care are loc incepand de astazi și pana duminica 28 iulie in Muzeul Satului Bucovinean din Suceava. Targul va…

- Sucevenii și turiștii prezenți in aceasta perioada in județ sunt așteptați pana duminica, 28 iulie, la Muzeul Satului Bucovinean, acolo unde are loc o noua ediție a evenimentului „Lume, lume... hai la targ!". Deschiderea oficiala a targului a avut loc vineri, 26 iulie, in prezența ...

- Peste 100 de meșteri populari, „producatori de bunatați" și artiști indragiți vor participa, la final de saptamana, 26-28 iulie 2024, la Muzeul Satului Bucovinean, la manifestarea „Lume, lume… hai a targ!".Muzeul Național al Bucovinei organizeaza și in acest an ...

- Zilele Eminescu, ediția iunie 2024 la Botoșani. Targul de Carte și Arte va avea loc pe Pietonalul Unirii din Botoșani și va fi deschis zilnic, de joi, 13 iunie 2024, pana duminica, 16 iunie 2024, intre orele 10:00 și 21:00. Editurile vor face diverse promoții și oferte speciale la carți. Festivalul…

- Memorialul Ipotești anunța inscrierea voluntarilor pentru Zilele Eminescu, ediția iunie In perioada 12-16 iunie 2024, Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii, prin programul Cultura scrisa, program Prioritar, și al Consiliului…

- Orașul Covasna va fi in sarbatoare, in zilele de la sfarșit de saptamana, cand localnicii și turiștii sunt așteptați sa ia parte la Festivalul de dansuri populare „Izvoare Covasnene”, Deschiderea Sezonului Turistic și Targul de produse tradiționale și locale. Programul evenimentului care este organizat…

- Festivalul internațional JAZZAR revine cu cea de-a treia ediție, in perioada 24-25 mai 2024, in mai multe locații emblematice din Municipiul Arad. Festivalul JAZZAR este... The post Festivalul JAZZAR revine cu cea de-a treia ediție | Program appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- In weekend, sute de petrecareți au participat la cea de-a 16-a ediție a tradiționalului festival ,,Targul Cucului” de la Patarlegele. Pe scena amenajata, ca de obicei, intr-o zona pitoreasca, au urcat atat artiști din zona, cat și interpreți buzoieni cunoscuți și la nivel național și internațional,…