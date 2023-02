113 mandate de arestare în legătură cu construcţii prăbuşite la cutremurele din Turcia Autoritatile din Turcia spun ca au fost emise 113 mandate de arestare in legatura cu constructii care s-au prabusit in urma cutremurelor de luni, transmite BBC. Politia turca a retinut deja cel putin 12 persoane, inclusiv antreprenori de constructii. Intre timp, tulburarile din sudul Turciei au perturbat eforturile de salvare in unele locuri. Numarul de persoane confirmate ca au murit in Turcia si Siria a crescut la peste 28.000. Sunt asteptate mai multe arestari, dar actiunea va fi vazuta de multi ca o incercare de a indeparta vina generala pentru dezastru. De ani de zile, expertii au avertizat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Turcia spun ca au fost emise 113 mandate de arestare in legatura cu constructia de cladiri care s-au prabusit in urma cutremurelor de luni, transmite BBC. Politia turca a retinut deja cel putin 12 persoane, inclusiv antreprenori de constructii. Intre timp, tulburarile din sudul Turciei…

- Peisajul economic deja dificil va agrava catastrofa umanitara provocata de cutremurele care au lovit Turcia, primele estimari ale pagubelor aratand spre o inflatie ridicata si riscuri la adresa bugetului, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Potrivit autoritatii de gestionare a situatiilor de…

- Turcia se va resimți puternic din punct de vedere economic dupa cutremurele ce au afectat țara luni. Peisajul economic deja dificil va agrava catastrofa umanitara provocata de cutremurele care au lovit Turcia, primele estimari ale pagubelor aratand spre o inflatie ridicata si riscuri la adresa bugetului,…

- Președintele SUA, Joe Biden,și-a prezentat condoleanțele și a spus ca ofera „sprijin total” Turciei și Siriei, relateaza CNN, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Numarul oamenilor uciși in cutremurul, produs luni, 6 februarie, in Turcia și Siria, este in continua creștere. Echipe de salvatori din 30 de țari au venit in regiune afectata de seism pentru a ajuta la cautarea supraviețuitorilor. De asemenea, in același timp, se pierde speranța de a mai gasi oameni…

- Echipele de salvare au cautat victime marți (7 februarie) prin epava de la spitalul de stat din Iskenderun, Turcia, care a fost parțial aplatizata de un cutremur uriaș care a facut peste 5000 de morți. Supraviețuitorul Kerim Sahin era acolo, incercand sa-și gaseasca colegul. Mii de cladiri au fost daramate,…

- Cel putin 4.372 de morti au fost confirmati dupa ce un puternic cutremur cu magnitudinea 7,8 a zguduit Turcia si Siria luni dimineata , transmite seful serviciilor pentru dezastre din Turcia. Incepind de marți dimineața, bilantul Turciei a crescut la 2.921 de persoane, potrivit lui Iaunus Sezer, seful…

- Autoritatile italiene au anuntat luni ca au ridicat o alerta de tsunami care viza zona de coasta din sudul tarii, emisa dupa un puternic seism produs in cursul noptii in centrul Turciei si nord-vestul Siriei, care a ucis si ranit sute de persoane, transmite Reuters. Departamentul de Protectie Civila…