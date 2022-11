Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 24-31 octombrie 2022 s-a desfașurat la Rende, Campusul Universitații din Calabria, Italia, proiectul Erasmus+ ,,Mac Youth”. La cursul de instruire privind coaching-ul și mentoratul, susținut de Comisia Europeana in cadrul programului Erasmus +, au participat lucratori de tineret din șapte…

- In perioada 10 -13 octombrie 2022, s-a desfașurat la Bruxelles cea de-a patra activitate de invațare cu elevii, din cadrul proiectului Erasmus+ “Researching European And Cultural Heritage to share”. Peste 20 de elevi și profesori din Franța, Spania, Grecia, Portugalia și Romania au descoperit monumentele…

- La 13 octombrie 1902 se naștea in Valea Izvorului, Mehedinți, savantul Ștefan Odobleja. A fost un ilustru medic militar și un filosof al științei. A studiat la celebrul liceu Traian din Turnu Severin, apoi a studiat Medicina militara. Opera sa de capatai a fost „Psihologia consonantista”, prin care…

- Primaria Targu-Carbunești a anunțat in spațiul public ca la 11 octombrie 2022, directorul-general al Grupului Soceram va veni la Targu-Carbunești pentru a inaugura lucrarile de construcție la o facilitate de producție a BCA, care va fi cea mai mare din Romania. Aceasta, dupa ce anterior, experții SOCERAM…

- In acest an, la concursul de monodrame și cel de dramaturgie monodrama s-au inscris 44 de concurenți din intreaga lume: Romania, Statele Unite ale Americii, Mongolia, Ucraina, Spania, Iordania, Franța, Polonia, Bulgaria. Accesul publicului la spectacolele din concurs este gratuit. „In urma preselecției,…

- In data de 19 septembrie a.c., in jurul orei 15.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita – I.T.P.F. Iași, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control pentru trecerea frontierei, pentru a intra in țara, pasageri intr-un microbuz cu destinația Franta, o tanara, cetatean rus in varsta…

- ORGANIZATOR: ASOCIAȚIA ROMANA DE PADBOL PERIOADA: 16-17 septembrie LOCAȚIA: Complexul Sportiv Național “Lia Manoliu” Padbolul a devenit cunoscut in Romania in 2015, fiind adus de Elisabeta Gherghișan, presedintele Asociației Romane de Padbol (federație naționala in constituire). De atunci padbolul…

- Istoricul, profesorul Radu Ciuceanu, membru al Rezistenței anticomuniste din Romania a decedat la 98 de ani. Nascut la 16 aprilie 1924 la Arad, a ajuns elev la Colegiul Carol I din Craiova. In 1947, a intrat in rezistența anti-comunista și a luptat pana la arestarea sa in septembrie 1948. A fost condamnat…