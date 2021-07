O cantitate de 112.800 de doze de vaccin Moderna au intrat astazi, 14 iulie a.c., in Romania și vor fi stocate in depozitul Companiei Nationale “Unifarm” SA. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin sunt aduse in București pe cale terestra. Dozele vor fi depozitate la Compania Nationala “Unifarm” SA, iar in perioada urmatoare vor fi distribuite in centrele regionale existente la nivel național. Depozitul Companiei Nationale “Unifarm” SA este complet autorizat și avizat de catre Autoritatea Naționala a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR),…