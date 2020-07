Stiri pe aceeasi tema

Pana astazi, 3 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 28.166 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.432 au fost...

- Autoritațile au confirmat 22.415 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre acestea 16.071 au fost declarate vindecate și externate. La ATI, in acest moment, sunt internați 173 de pacienți. Pana acum, 1.437 persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat. In ultimele 24 de…

- Autoritațile au confirmat 21.182 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID–19 (coronavirus). Dintre acestea 15.283 au fost declarate vindecate și externate. La ATI, in acest moment, sunt internați 153 de pacienți. Pana acum, 1.369 persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat. In județul Brașov…

Pana astazi, 7 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 20.479 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 14.638 au fost...

- La ATI, in acest moment, sunt internati 205 de pacienti. Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 13.055 de persoane. Alte 15.854 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala. Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 310.407 de…

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 2.249 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare.De asemenea, 181 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

Pana astazi, 30 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 12.240 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 4.017 au fost...

- Avem 158 de cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate doua cazuri noi de infecție cu coronavirus. La nivel național, in același interval de timp au fost raportate 303 noi cazuri de infecție cu coronavirus. Numarul de cazuri pozitive cu noul tip de coronavirus…