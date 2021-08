Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman, pregatit in a acorda sprijin autoritatilor din Grecia.In data de 5 august 2021, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in calitatea sa de punct national de contact, a primit din partea Centrului de Coordonare a Raspunsului la Urgenta al Comisiei Europene ERCC , prin intermediul…

- La fața locului au fost trimise 14 autospeciale.Potrivit primelor informații, incendiul se manifesta la etajul 1 al complexului, pe o suprafața de 150 mp. "Intervenim cu 14 autospeciale de stingere cu apa și spuma, 2 autoscari, o descarcerare, doua echipaje SMURD, un UTIM și Detașamentul Special de…

- Moscova pleaca de la faptul ca Statele Unite ale Americii si aliatii lor, care au participat timp de doua decenii la operatiunea militara in Afganistan, poarta o responsabilitate financiara egala si trebuie sa acorde sprijin economic pentru reconstructia acestei tari dupa retragerea trupelor lor,…

- fenomenelor meteorologice The post Ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase produse in județul Dambovița, echipaje de pompieri au fost solicitate in mai multe localitați din Dambovița first appeared on Partener TV .

- Peste 20 de pompieri au intervenit de urgența la fața locului, au reușit sa scoata mașina din apa, dar și pe șofer. Din pacate, acesta era in stare critica și nu a mai putut fi resuscitat de salvatori. Barbatul avea 35 de ani. „Peste 20 de pompieri din cadrul Garzii Osica de Sus și Detașamentului Slatina,…

- Luni dupa-amiaza, o ditamai groapa în asfalt s-a format în parcarea Centrului Medical Shaare Zedek din Ierusalim, înghițind mai multe mașini și determinând serviciile de urgența sa trimita unitați în zona, anunța Times of Israel. Șapte autospeciale de pompieri s-au deplasat…

- Atacantul croat Mario Mandzukicui va pleca de la AC Milan, dupa ce contractul sau de sase luni a ajuns la final, potrivit news.ro. La 36 de ani, croatul a fost transferat in ianuarie, dar s-a confruntat cu probleme de sanatate si a evoluat in doar 11 meciuri. Citește și: DNA Intervenție…

- Peste 250 de salvatori și pompieri cu 70 de autospeciale din cadrul Direcțiilor regionale cautare salvare nr. 1 și nr.2 din municipiile Chișinau și Balți au fost ridicați pe alerta in dimineața zilei de 21 mai. La ora 6:00 alarma i-a mobilizat de urgența pe angajații Inspectoratului General pentru Situații…