Stiri pe aceeasi tema

- Se apropie de 100 numarul persoanelor izolate la domiciliu la Gherla. In ce privește cazurile suspecte de infectare cu noul Coronavirus, pana marți, 24 martie, nu a fost confirmat niciun caz in oraș. Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Gherla – Centrul Operativ a transmis printr-un…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Gherla – Centrul Operativ, a transmis duminic[, 22 martie, ca a crescut numarul persoanelor autoizolate la domiciliu in oraș. „Avand in vedere evoluția situației create de coronavirus la nivel internațional și național și ținand seama de comunicarile…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Gherla – Centrul Operativ a anunțat vineri, 20 martie, noutațile privind situația actuala in oraș, in cadrul crizei generata de noul coronavirus. Potrivit comunicatului, vineri erau la Gherla 51 de persoane autoizolate la domiciliu, in scadere…

- Avand in vedere situația creata de raspandire a coronovirus, Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Gherla – Centrul Operativ roaga etațenii aflați in autoizolare sa respecte cu strictețe masurile care rezulta din starea de autoizolare, respectiv de a nu parasi locul de autoizolare…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Gherla – Centrul Operativ a transmis vineri un nou comunicat de presa, prin care se anunța ca accesul cetațenilor in primarie este complet restricționat. „Avand in vedere evoluția situației create de coronavirus la nivel internațional și național…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Gherla – Centrul Operativ a transmis joi printr-un comunicat de presa noi masuri menite sa previna raspandirea Coronavirusului. Noile masuri Incepand cu data de 13 martie 2020 și pana la data de 22 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire…

- 35 de persoane se afla in carantina institutionalizata, iar alte 10.094 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala la nivel national, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), prin intermediul unui comunicat. In cazul celor 35 de persoane se efectueaza verificari pentru…

- Un nou caz de coronavirus, al patrulea, a fost confirmat astazi. Conform digi24.ro , Barbatul de 47 de ani din Timișoara, al patrulea caz cu Covid-19 confirmat in Romani, era deja in izolare, cand a fost testat pozitiv pentru coronavirus, pentru ca a calatorit in același avion cu pacienta diagnosticata…