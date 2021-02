112 persoane din Alba, care nu au respectat măsurile sanitare, au fost sancționate Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, in sistem integrat, acțiunile de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, in scopul prevenirii raspandirii virusului Covid 19. In ultimele 24 de ore, la activitațile desfașurate au participat 217 polițiști și polițiști locali, alaturi de jandarmi, lucratori din alte instituții cu atribuții in domeniul verificari modului de respectare a normelor de prevenire a raspandirii noului coronavirus. Au fost controlate 100 de societați comerciale/ persoane fizice autorizate și 127 de mijloace de transport,… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

