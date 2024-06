Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea deveni principalul producator de muniție pentru tancurile Abrams. Vestea a fost transmisa de ministrul Economiei. Radu Oprea a precizat ce se intampla la fabricile din cadrul ROMARM. Munitie pentru tancurile Abrams Radu Oprea, ministrul Economiei, a punctat ca țara noastra va deveni…

- „Astazi noi putem sa spunem ca PNL e cel mai proeuropean partid, dincolo de a fi cel mai vechi partid din UE. In Romania este cel mai proeuropean partid. Este partidul care a inteles cu adevarat care sunt virtutile de a fi membru al Uniunii Europene, care sunt avantajele si cum putem sa folosim acest…

- Lumea tocmai a cunoscut cel mai tare aprilie din istorie, prelungind o serie de 11 luni in care s-a stabilit un record de temperatura, a declarat miercuri serviciul de monitorizare a schimbarilor climatice al Uniunii Europene.Fiecare luna din iunie 2023 s-a clasat ca fiind cea mai tare din lume inregistrata,…

- Datoria administratiei publice a crescut in luna februarie cu 40 miliarde lei, ajungand la 841 miliarde lei, respectiv 52,4% din PIB, calculata in conformitate cu metodologia Uniunii Europene, potrivit datelor Ministerului de Finanțe, relateaza Ziarul Fin

- La sfarsitul saptamanii trecute, la sediul Ministerului Dezvoltarii au fost semnate mai multe contracte de finantare prin Programul National „Anghel Saligny”, doua dintre acestea urmand sa ajunga in judetul Buzau. Cele doua comune care urmeaza sa primeasca bani de la Ministerul Dezvoltarii sunt Sahateni…

- Dupa cum bine știți, Chindia a obținut doar un punct in meciul cu CSA, deși clubul a anunțat acum ceva timp ca nu renunța la lupta, jucandu-și șansa de a promova, in cazul in care unele echipe nu vor avea drept de promovare, aplicand pentru licența de Liga 1. Echipa are insa o singura victorie, ...…

- Per ansamblu, in ceea ce privește balanța totala a plaților curente ale statelor membre UE in interiorul și in afara Uniunii, pe baza datelor disponibile neajustate sezonier, cincisprezece țari au inregistrat excedente, unsprezece state membre au inregistrat deficite și un stat membru a avut o balanța…

- Laserul de langa București ii impresioneaza pe cercetatori. Acest instrument unic de cercetare ofera noi perspective in fizica fundamentala, medicina și in producția de energie, scrie publicația franceza Le Monde intr-un reportaj, potrivit Rador Radio Romania, pe care il redam mai jos. Nu pare sa…