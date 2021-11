Aprobarea creditului de angajament și a creditului bugetar pentru anul 2022 aferente construirii și dotarii Centrului Regional pentru Tratamentul Infertilitații Iași, care se va realiza ca acțiune multianuala, va fi pe masa consilierilor județeni in ședința de miercuri, 24 noiembrie. „Avem in fața un proiect cu o adresabilitate foarte mare și, in același timp, cu potențialul de a aduce in spațiul ieșean un serviciu unic pentru sistemul medical de stat, dat fiind faptul ca in Romania, mai exista doar doua astfel de centre, la București și Cluj, in afara de centrele private”, a afirmat Costel Alexe,…