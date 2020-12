Stiri pe aceeasi tema

- Managerul spitalului, Andras Nagy Robert, a declarat ca lista cu cei care doresc sa se vaccineze a fost finalizata luni si ca se astepta ca numarul acestora sa fie mai mare, avand in vedere ca la prima evaluare, facuta la finele lunii noiembrie, 258 de cadre medicale isi exprimasera intentia de a se…

- Un numar de 112 cadre medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, din totalul celor aproximativ 1.000, se vor vaccina in prima etapa impotriva noului coronavirus, a precizat conducerea institutiei. Managerul spitalului, Andras Nagy Robert, a declarat marti pentru AGERPRES…

- 54 de cadre medicale s-au vaccinat impotriva COVID-19, duminica, in prima zi de campanie, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) ‘Sfantul Ioan cel Nou’ Suceava, insa numarul angajatilor care si-au exprimat acordul pentru vaccinare este scazut, potrivit coordonatorul centrului de vaccinare anti-COVID…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe va incepe saptamana viitoare vaccinarea personalului medical impotriva COVID-19, in acest scop fiind amenajat un centru special in incinta unitatii medicale, a declarat miercuri, managerul institutiei, Andras Nagy Robert. Potrivit acestuia, in urmatoarele…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 in judetul Covasna a scazut la 1,08 la mia locuitori, dar conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe se asteapta la un nou val de imbolnaviri dupa sarbatorile de Craciun si Anul Nou. Managerul spitalului, Andras Nagy Robert, a facut, miercuri, un…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, aflat in subordinea CJ Covasna, a depus un proiect in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, prin care a solicitat finantare din fonduri europene pentru cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare generata de noul coronavirus,…

- Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe a legitimat un numar de 42 de sportivi in cadrul celor 6 secții sportive, in urma aprobarii de catre Guvern a Ordonanței de Urgența nr. 157 din 03.09.2020, la inițiativa Ministerului Tineretului și Sportului, care are drept scop creșterea cu aproape 30%…

- Peste 65% din personalul unitatilor sanitare de stat si private din judetul Galati s-ar vaccina impotriva noului coronavirus, informeaza, vineri, Directia de Sanatate Publica (DSP). Potrivit sursei citate, datele privind intentia de imunizare a personalului sanitar cu vaccinul impotriva noului coronavirus,…