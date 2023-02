112 – Bărbat din Băița găsit spanzurat în pădurea de la Nistru Un barbat de 46 de ani a fost gasit spanzurat in padurea din apropierea lacului Nistru azi, 19 februarie. Potrivit IPJ Maramureș, azi, 19 februarie, la ora 15.02, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați de catre un barbat cu privire la faptul ca in padurea din apropierea lacului Nistru, a fost gasit un barbat spanzurat. „Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca victima se afla spanzurata de un copac și nu prezenta semne vitale. Aceasta a fost identificata ca fiind un barbat de 46 de ani din Baița. Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Județean Baia Mare in vederea… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

