11.11.2022: Se deschide portalul energetic! Șapte puncte energetice se află în România (VIDEO) 11 noiembrie, adica 11.11, are o semnificație spirituala incredibila! Numerologii susțin ca puternicul portal 11:11 va debloca un flux de energie, conceput pentru a scoate la iveala un nou sentiment de conștientizare de sine pentru fiecare dintre noi. In lumea metafizica, se considera ca aceasta este resetarea pentru noul an energetic. Luați aminte: 11.11.2022! Este o poarta virtuala care se deschide direct catre sufletele noastre de aici, de pe Pamant, și este conceputa pentru a ne oferi acel impuls de putere pentru noi inceputuri. Deschiderea speciala a portalului din acest an este data de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Balanța, cea mai norocoasa dintre zodii in 2023 Zodia Balanța va fi ghidata de astre pentru a avea succesul mult dorit in 2023. Cu noroc la bani, in cariera și in dragoste, nativii se vor bucura de un an excelent. Vor fi guvernați de Venus, planeta iubirii, a frumuseții și a abundenței. Pentru ei, anul…

- Astronomii americani au detectat un asteroid cu diametrul de aproximativ 1,5 kilometri in vecinatatea Pamantului. Este „cel mai mare obiect cosmic potențial periculos pentru Terra descoperit in ultimii opt ani” și care a fost greu de descoperit deoarece pana acum a fost „ascuns” de lumina Soarelui,…

- Astronomii americani au detectat un asteroid cu diametrul de aproximativ 1,5 kilometri in vecinatatea Pamantului. Este "cel mai mare obiect cosmic potential periculos pentru Terra descoperit in ultimii opt ani" și care a fost greu de descoperit deoarece pana acum a fost "ascuns" de lumina Soarelui,…

- Usa de intrare inchisa, reclama luminoasa scoasa din priza, incalzirea la minimum - scumpirea energiei ii sileste pe comercianti sa faca economie. Fiecare al doilea isi vede amenintata existenta. Costul energiei in comertul cu amanuntul a crescut in Germania de la inceputul anului cu 150 la suta.…

- Turda, te așteptam astazi, 22.09.2022 la deschiderea drogheriei dm din orașul tau! Te așteptam in perioada 22.09. – 23.09.2022 in noua drogherie dm din Funshop Park Turda, Str. Univers, Nr.

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca deschiderea punctului de trecere a frontierei Vicovu de Sus – Crasna, intre Romania și Ucraina, „este o chestiune de cateva zile”. Gheorghe Flutur s-a intalnit astazi, la granița cu Ucraina, cu noul guvernator al Regiunii Cernauți,…

- Galeria Borderline Space din Iași a inaugurat vineri un nou spațiu pe masura cerințelor și tendințelor din arta contemporana. Deschiderea a avut loc ddata cu vernisajul expoziției “Night Mode” a artistului clujean Mircea Bot. Un material de Ioana Soreanu: Galeria Borderline Art Space din Iași ne…

- In septembrie 2020, o echipa de cercetatori de la MIT anunțau ca au descoperit fosfina in norii planetei Venus, un compus chimic a carui prezența in concentrațiile detectate sugera prezența unor forme de viața in atmosfera planetei vecine.