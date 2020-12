Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor noi de coronavirus din județul Suceava a crescut ingrijorator de luni și pana marți. Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore in județul Suceava au fost raportate nu mai puțin de 200 de cazuri noi de coronavirus. De duminica și pana luni, in județ au fost…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat 107 de cazuri noi de coronavirus, in creștere fața de raportarea de sambata, cand au fost 100 de imbolnaviri noi. Pana in momentul de fața in județul Suceava sunt un total de 9.483 de cazuri de Covid-19. Pana astazi, 1 noiembrie, pe teritoriul…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat nu mai puțin de 198 de cazuri noi de coronavirus. Pana astazi, 21 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 191.102 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 137.835 de pacienți au fost declarați vindecați. In…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-a inregistrat o creștere semnificativa a numarului de cazuri noi de coronavirus. De marți și pana miercuri, in județul Suceava au fost raportate nu mai puțin de 173 de imbolnaviri noi de Covid 19, in condițiile in care marți au fost 90 de cazuri. Numarul total…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-a inregistrat o creștere a numarului de cazuri noi de coronavirus. La raportarea de astazi au fost 94 de noi imbolnaviri cu COvid-19, in condițiile in care joi au fost declarate 70 de cazuri. Pana in momentul de…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat 70 de cazuri noi de coronavirus. Cifra este apropiata fața de cea de ieri, cand au fost raportate 68 de imbolnaviri noi. Pana in momentul de fața, in județ sunt un total de 6.988 de cazuri de Covid-19. Pana astazi, 8 octombrie, pe teritoriul…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat 47 de cazuri noi de coronavirus, in ușoara creștere fața de joi, cand au fost raportate 38 de imbolnaviri. Pana in momentul de fața, in județul Suceava sunt un total de 6.649 de cazuri de Covid-19.…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-a inregistrat o creștere ingrijoratoare a numarului de cazuri de coronavirus. De marți și pana miercuri, in județ au fost raportate nu mai puțin de 91 de imbolnaviri noi cu noul Covid-19. La raportarea de marți au fost 53 de cazuri noi. Pana in momentul de…