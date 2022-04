1107 cazuri noi de COVID-19, în ultimele 24 de ore - Au fost raportate 18 decese inisterul Sanatatii (MS) a anuntat miercuri 1.107 cazuri noi de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 417 mai putine fata de ziua anterioara. Au fost raportate 18 decese, 1 fiind anterior intervalului de referinta, potrivit news.ro. "In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.107 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 417 mai putin fata de ziua anterioara. 131 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare", a transmis MS. Fii la curent cu cele mai… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

