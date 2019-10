Stiri pe aceeasi tema

- Protestele violente care zguduie de cinci luni Hong Kong-ul nu au impiedicat un om de afaceri sa plateasca aproape un milion de dolari pentru un loc de parcare, transmite Bloomberg.Suma de 7,6 milioane dolari Hong Kong (970.

- Inca un proiect de suflet marca Mirela Retegan care se transforma in campanie la nivel national. „Incalta un copil de toamna” este o initiativa lansata la inceputul acestei luni si este minunata!

- Aflat ani de zile sub controlul militanților islamiști și asediat de forțele guvernamentale siriene, orașul sirian Alep a fost distrus aproape in totalitate. Liviu Iurea este primul ziarist roman care a ajuns in orașul devastat de cei 8 ani de razboi și iata ce a vazut.

- Perla Rivierei Olimpului, Paralia Katerini este o destinație pentru tot anul, preferata de turiștii romani dornici de relaxare, intr-o atmosfera tipic greceasca, dar și de catre cei pasionați de explorari culturale. Daca nu ți-ai facut inca planuri pentru vacanța de Anul Nou, poți lua in calcul un circuit…

- Orasul pakistanez Karachi, cel mai mare oras din Pakistan, este invadat de cateva zile de roiuri record de muste, dupa trecerea musonului, insecte care au transformat viata locuitorilor intr-un infern, transmite sambata AFP potrivit Agerpres. Haotica metropola de pe malul Marii Arabiei, locuita de…

- Ploile torențiale au blocat aseara orașul Istanbul și au provocat decesul unei persoane. Inundațiile au afectat o parte din Marele Bazar, unul din siturile istorice ale celei mai mari localitați din Turc...

- Pentru pasionatii de spaghete bologneze si tagliatelle alla carbonara, lantul american de restaurante Olive Garden vine cu o oferta de nerefuzat: un permis care iti permite sa mananci paste pe viata pentru doar 500 de dolari, informeaza AFP. Permisul care permite, de asemenea, consumul de…