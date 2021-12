11.000 de certificate verzi false, descoperite de autoritățile franceze Autoritatile franceze au detectat circa 11.000 de certificate verzi COVID-19 false in urma investigatiilor asupra retelelor care falsifica certificate de vaccinare, a anuntat, joi, ministrul de interne francez, Gerald Darmanin, potrivit agentiei EFE. Intr-o declaratie acordata televiziunii publice France 2, ministrul francez a precizat ca au fost efectuate pana in prezent peste o suta de […] The post 11.000 de certificate verzi false, descoperite de autoritațile franceze appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile franceze au detectat circa 11.000 de certificate verzi COVID-19 false in urma investigatiilor asupra retelelor care falsifica certificate de vaccinare, a anuntat joi ministrul de interne francez, Gerald Darmanin, potrivit agentiei EFE. Intr-o declaratie acordata televiziunii publice…

- Mai multe perchezitii au loc, luni dimineata, la doua centre de vaccinare din Ramnicu Valcea, precum si la cabinetele mai multor medici de familie. Descinderile au loc intr-o cauza penala ce vizeaza fapte de coruptie si fals, ce ar fi fost comise anul acesta in cadrul campaniei de vaccinare impotriva…

- UPDATE ORA 12.00: Anchetatorii au descoperit la una dintre perchezițiile efectuate, marți, cateva zeci de mii de euro, precum și certificate de vaccinare atat in alb, cat și completate. In jur de 50 de persoane vor fi duse, in aceasta dupa-amiaza, la audieri, la sediul DNA din Oradea. Din primele informații,…

- Procurorii anticorupție efectueaza, marți, percheziții in 13 locații din județele Bihor și Satu Mare, intr-un dosar privind falsificarea de certificate de vaccinare anti-COVID. Peste 2.000 de certificate ar fi fost falsificate in centrul deschis la Vama Petea. Direcția Naționala Anticorupție a transmis…

- Situatie ingrijoratoare in spitalele din Constanta. Autoritatile au descoperit sute de nereguli in unitatile sanitare, cele mai multe in unitațile suport COVID-19, si au dat zeci de amenzi. Printre acestea se numara existența improvizațiilor sau supraincarcarilor instalației electrice și echipament…

- Printre zecile de persoane care au cerut certificate fictive de vaccinare anti-COVID se afla membri ai unui lot olimpic si un subofiter de la Serviciul Public Comunitar de Pasapoarte Prahova, se arata in motivarea Tribunalului Prahova, care a dispus cercetarea sub control judiciar a celor patru inculpati…

- Poliția Romana anunța ca, in urma cercetarilor in cazurile de comercializare de certificate verzi de vaccinare COVID-19 falsificate, a fost descoperit un nou tip de inșelaciune, careia ii cad victime persoanele dornice de a obține un astfel de document. Conform sursei citate, persoane necunoscute creeaza…

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a anunțat ca “pe parcursul zilei de astazi” se va discuta ipoteza eliminarii pragului de 6 la mie, incidența la care școlile ar urma sa se inchida. Ministrul a spus: “Pana vineri, va trebui sa anunțam cat se poate de clar” Autoritațile se aduna in ședința pentru a…