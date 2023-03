110 titluri noi de manuale vor ajunge în școli Pina la 1 septembrie 2024, elevii din invațamintul primar, gimnazial și liceal vor invața in baza unor manuale noi, care sa corespunda curriculei școlare, modificata in anul 2018. Primele 43 de titluri noi de manuale vor ajunge in școli pina la inceputul anului de studii 2023-2024, celelalte 67 de titluri urmind sa fie editate pina la 1 septembrie 2024, transmite Moldpres. Cerințele specifice p Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Pana la 1 septembrie 2024 elevii din invațamantul primar, gimnazial și liceal vor invața in baza unor manuale noi, care sa corespunda cu curricula școlara, modificata in anul 2018. Prima tranșa de manuale - 43 de titluri noi, vor ajunge in școli pana la inceputul anului de studii 2023-2024, celelalte…

- Peste 4300 de elevi ai claselor I, din 88 instituții de invațamint din țara, vor avea ore de nutriție. Acestea vor fi desfașurate in cadrul cadrul studiului COSI - inițiativa Organizației Mondiale a Sanatații privind supravegherea obezitații in copilarie, comunica Moldpres. {{665606}}Potrivit ANSP,…

- Primele 50 de proiecte depuse in cadrul Programului national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat au fost selectate pentru finantare, a anuntat, miercuri, ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.

- La cele 11 unitați de invațamant care aveau anul trecut acreditare in cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene, se adauga 14 noi instituții din județul Buzau, dintre care 10 au fost acreditate pe domeniul „Educație școlara”, iar patru pe domeniul „Formare profesionala”. Este vorba despre Liceul…

- Fata de primele noua luni din 2021, asiguratorii si-au dublat sumele pe care le tineau in depozite bancare, de la 619 mil. lei la peste 1,2 mld. lei in primele noua luni din 2022 pe zona asigurarilor generale, scrie Ziarul Financiar.

- Agenția pentru Supraveghere Tehnica (AST) a anuntat astazi ca s-a autosesizat in cazul accidentului produs la rezervorul de cereale din Portul Internațional Liber Giurgiulești, ca urmare a prabușirii incarcaturii de peste1000 de tone de granule de șrot de floarea-soarelui, transmite Moldpres. In urma…

- Echipa de rugby CSM Știința Baia Mare a anunțat primele plecari de la echipa, acum, pe final de 2022. Oficialii clubului au anunțat ca in aceste ultime zile din 2022, Consiliul Director Onorific al clubului a decis rezilierea pe cale amiabila a raporturilor contractuale cu doi dintre componenții campioanei…

- Tzanca Uraganu a facut furori in București, dupa ce și-a deschis un fast-food, unde a oferit shaorma gratuit, pentru a sarbatori momentul. Cantarețul a facut primele declarații exclusive la Antena Stars, unde a declarat emoțiile prin care a trecut cand a vazut așa de multa lume prezenta la evenimentul…