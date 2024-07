Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei prahovene Baltesti, Radu Ion, care este acuzat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Valenii de Munte ca, in ultimii sase ani, a dispus efectuarea unor plati din bani publici in valoare de aproape 2,5 milioane lei catre firme pe care le administra in fapt, a fost reales…

- Vara lui 2024 este sezonul in care Mercur, astrul care ne ajuta in cariera, tranziteaza Gemenii, Leul și apoi Fecioara. Datorita lui, exista zodii care iși schimba jobul și care au șanse mari sa iși construiasca o cariera mult mai buna. Dar exista și o zodie care iși schimba jobul obligata de imprejurari…

- Viața a trei zodii din horoscop se va schimba complet in perioada urmatoare, cand nu se așteptau ca lucrurile sa prinda un alt contur. Nativii vor primi propunerea sa iși schimbe locul de munca in perioada urmatoare, iar noile oferte vor aduce și abundența financiara in viața lor. Cele trei zodii…

- Luna mai va fi deosebit de importanta pentru anumiți nativi. Trei zodii vor avea parte de un noroc incredibil in aceasta luna, iar astrele le vor ghida pașii catre succesul pe care il așteptau de multa vreme. Afla care sunt cele trei semne zodiacale pe care le așteapta cea mai norocoasa perioada din…

- Persoanele nevoiașe, care primesc masa de la cantina sociala a Primariei Turda, vor primi in aceasta perioada de sarbatoare un meniu tradițional, ca sa se poata bucura de sarbatorile pascale. ”In aceasta perioada speciala a anului, Cantina Sociala Turda a pregatit un meniul traditional, astfel incat…

- Luna mai aduce cu sine o veste extraordinara pentru trei zodii privilegiate, care sunt pe cale sa intre intr-un ciclu de noroc și prosperitate fara precedent. Este timpul ca ele sa-și implineasca dorințele și sa se bucure din plin de toate frumusețile vieții. In aceasta luna, aceste zodii vor fi vedetele…

- Vești bune pentru trei zodii din horoscop! Ele vor ocupa topul celor mai bogate din luna mai și vor avea parte de un noroc incredibil la bani. Aceasta va fi cea mai prospera perioada din an pentru ei, astfel ca trebuie sa profite de toate oportunitațile pe care le au.

- Horoscopul zilei de 17 aprilie 2024. Berbecii trebuie sa-i ajute pe cei din jurHoroscopul zilei de 17 aprilie 2024 spune ca Berbecii sunt sfatuiți sa-i ajute pe cei din jur și sa le ofere șansele de care au nevoie. Nativii acestei zodii au o latura de lideri care e nativa și pe care o pot accesa…