11 unitati de invatamant din judetul Constanta isi modifica scenariul de functionare

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a fost votata Hotararea nr. 14 a CJSU, care prevede modificarea scenariilor de functionare pentru 13 unitati de invatamant din judetul Constanta, in sectiunea Documente a materialului puteti consulta hotararea si anexa CJSU.Propunereprivind modificarea scenariului de organizare si desfasurare…

- Astazi a fost votata Hotararea nr. 13 a CJSU, care prevede modificarea scenariilor de functionare pentru 29 de unitati de invatamant din judetul Constanta.Propunereprivind modificarea scenariului de organizare si desfasurare a cursurilor in unitatile institutiile de invatamant din judetul Constanta…

- Duminica, 14 februarie a.c. a avut loc ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Sibiu, in care adoptat Hotararea nr. 9, privind aprobarea schimbarii scenariului, in cazul unor unitati de invatamant, mai exact incepand cu data de 15 februarie 2021, se modifica scenariul de funcționare…

- Joi, 11 februarie a.c. a avut loc ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Sibiu, in care adoptat Hotararea nr. 6, privind aprobarea schimbarii scenariului, in cazul unor unitati de invatamant, mai exact incepand cu data de 12 februarie 2021, se modifica scenariul de funcționare in urmatoarele…

- Astazi a fost votata Hotararea nr. 10 a CJSU, care prevede modificarea scenariilor de functionare pentru 22 de unitati de invatamant din judetul Constanta.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta a aprobat propunerea privind modificarea a 22 scenarii de functionare avand in vedere scaderea…

- Modificarea ratei de infectare din judetul Constanta Foto: Agerpres. În judetul Constanta, modificarea ratei de infectare cu noul coronavirus schimba scenariile de funcționare pentru 34 de unitați de învațamânt, a informat luni seara Instituția Prefectului. De marti,…

- A fost aprobata Hotararea scenariilor de funcționare a școlilor din județul Cluj. In funcție de rata incidenței in fiecare localitate din județ, copiii merg fizic la școala sau continua cursurile online. Care sunt cele trei scenarii de funcționare?- Scenariul 1 (verde) - unde rata incidenței este…

- A fost votata Hotararea nr. 5 a CJSU privind scenariile de functionare pentru fiecare unitate de invatamant din judetul Constanta.Astazi a fost votata Hotararea nr. 5 a CJSU, care prevede aprobarea propunerilor privind scenariile de functionare pentru fiecare unitate de invatamant din judetul Constanta.Potrivit…