11 turiști au ajuns de pe munte la spital Un numar de 11 persoane salvate de pe munte in ultimele 24 de ore au necesitat transport la spital, au anunțat duminica reprezentanții Dispeceratului National Slavamont. ”In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 19 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor. In cazul acestor interventii au fost salvate […] The post 11 turiști au ajuns de pe munte la spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii au salvat 19 persoane in ultimele 24 de ore, noua dintre acestea fiind preluate de Serviciul de Ambulanta sau SMURD, iar una de elicopterul SMURD, pentru transport la spital, In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 19 apeluri prin care se solicita interventia…

- Un accident grav a avut loc, vineri, in Pasajul Unirii din Capitala, in care a fost implicat un autocar care transporta cetateni greci. In urma accidentului, o persoana a decedat, iar 22 de victime au ajuns la 4 spitale din Capitala. Astazi, in jurul orei 13.30, la intrarea in Pasajul Unirii din Capitala,…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri, la subsolul unui bloc din Suceava, iar pompierii ajunsi acolo au constatat ca exista si un alt focar, la un bloc alaturat. Un barbat care s-a intoxicat cu fum a fost transportat la spital. Pompierii au stabilit ca focul a fost pus intentionat. ”Pompierii militari ai…

- Temperaturile scazute din aceasta perioada au ajuns sa faca victime in județele Iasi si Botosani. Trei persoane au ajuns ieri seara la spital, in soc hipotermic, iar un barbat si-a pierdut viata din cauza gerului. Un barbat de 51 de ani din Harlau, judetul Iasi, a fost preluat cu elicopterul SMURD si…

- Un accident rutier a avut loc, sambata dimineața, pe DN 7 Deva-Arad dupa ce un autoturism in care se aflau trei cetațeni ucraineni a patruns pe contrasens și a lovit un alt autoturism. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc la kilometrul 499+800 de metri, intre localitațile…

- Salvamontistii au avut, in ultimele 24 de ore, 14 interventii in cadrul carora au fost salvate 21 de persoane. Cinci turisti au fost raniti si doi au murit. ”In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 14 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor”,…

- Treisprezece persoane au fost transportate la spital, sambata dimineata, dupa ce un microbuz cu pasageri si o autoutilitara s-au ciocnit, intr-o intersectie din municipiul Alexandria. In urma impactului, microbuzul, in care se aflau 15 persoane, s-a rasturnat. ”Astazi de dimineata, la ora 04.02, pe…

- Situație revoltatoare intr-o școala din județul Covasna. Un elev a ajuns la spital dupa ce un profesor l-ar fi batut, chiar in timpul orelor de curs. Cadrul didactic a fost reținut. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Covasna, profesorul in varsta de 39 de ani este cercetat pentru purtare abuziva.…