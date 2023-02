Stiri pe aceeasi tema

- 11 state membre UE, in frunte cu Franta, si-au reafirmat marti vointa de a "consolida cooperarea europeana" in domeniul energiei nucleare pentru a dezvolta "noi proiecte", insistand asupra rolului energiei atomice in decarbonizarea economiei, informeaza AFP.

- Franta intentioneaza sa organizeze marti o reuniune cu alte 12 state membre UE, inclusiv Romania, cu scopul de a construi o alianta de tari pentru a promova energia nucleara in politicile energetice ale blocului comunitar, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Președintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, considera ca ar fi bine ca Romania sa susțina solicitatea mai multor state membre UE de rediscutare a unor ținte din PNRR, in condițiile in care, in momentul semnarii planurilor de redresare și reziliența, nu era razboi, nici criza energetica și nici…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a avut intalniri, cu prilejul participarii la cea de-a 53-a Reuniune Anuala a Forumului Economic Mondial (World Economic Forum - WEF), in Davos-Klosters, Elvetia, cu reprezentanti ai mediului de afaceri, iar discutiile au avut ca tema centrala dezvoltarea…

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, a discutat cu omologii sai din UE despre aderarea Romaniei in spațiul Schengen. Una din țarile care au reconfirmat sprijinul pentru Romania este Germania și Franța. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Investments have become a more important component than consumption in the composition of the state budget and in growing the economy, Prime Minister Nicolae Ciuca said, while showing that, according to indicators, in the third quarter of last year, investments contributed 3.8% to the GDP growth,…

- Premierul Nicolae Ciuca, a avut, vineri, discutii cu reprezentantii companiei Samsung, pe teme legate, printre altele, de energia nucleara si de semiconductori, aratand ca exista perspective de colaborare in acest sens in contextul parteneriatului strategic dintre Romania si Coreea de Sud. Fii…

- Grupul de monitorizare a coeziunii, format exclusiv din membri ai Grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, a avut o noua reuniune, analizand investițiile din perioada 2014-2020. Eurodeputatul Gheorghe FALCA (PNL/PPE) a participat la aceasta reuniune in care au fost prezentate…