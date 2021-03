Stiri pe aceeasi tema

- Reorientata catre futsal, CFR Timisoara si-a continuat parcursul fara greseala din esalonul secund. „Leoparzii” au invins in fiecare dintre cele trei partide disputate in weekend in sala Univ. Aurel Vlaicu din Arad cu colegele din seria vestica. CFR-ul e lider detasat dupa 12 partide si se indreapta…

- Rapperul timișorean K-riga a lansat o noua melodie care poarta numele de „O sa fie bine”, melodia beneficiind și de un videoclip realizat de Alex Manderseit și Iulian Pirneci. Noul single a aparut duminica 24 ianuarie, ziua in care artistul timișorean a implinit varsta de 25 de ani și este o colaborare…

- Teatrul clasic „Ioan Slavici” din Arad aduce in aceasta saptamana in fața publicului nu mai puțin de trei spectacole in sala mare a teatrului. In 21 ianuarie va avea loc premiera spectacolului „Tatal” de Florian Zeller, in regia lui Radu Iacoban, povestea emoționanta in care spectatorii sunt invitați…

- DRDP Timișoara anunța ca accesul este restricționat in nodul rutier Giarmata, de pe autostrada A1, pentru efectuarea procedurilor de ridicare a unui autotren rasturnat in afara parții carosabile. Este inchis accesul pe breteaua de coborare pe sensul Arad – Timișoara și breteaua de acces pe sensul Giarmata…

- CNAIR a desemnat castigatorul lucrarii privind proiectarea și execuția Drumului de Legatura Autostrada A1 Arad – Timișoara – DN 69. Pentru porțiunea de 10 kilometri, compania de drumuri va plati 190 de milioane de lei, fara TVA. Șoseaua trebuie sa fie gata peste doi ani. CNAIR a anunțat joi ca a fost…

- Teatrul Clasic "Ioan Slavici" Arad a anuntat, marti, ca isi va relua activitatea in salile de spectacol, insa acestea vor putea fi ocupate doar la 30% din capacitate, fiind programate deja mai multe spectacole. Potrivit unui comunicat de presa transmis de institutie, decizia vine dupa ce Comitetului…

- Teatrul Clasic ,,Ioan Slavici” Arad și Trupa Marionete anunța ca incepand cu data de 20 decembrie, vizionarea spectacolelor difuzate online se va face doar achitand contravaloarea unui bilet. ,,Traim vremuri dificile, iar cultura locala are, mai mult decat oricand, nevoie de sprijinul comunitații. Tocmai…