Cod galben de ceaţă în Vâlcea

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru această dimineaţă, Cod galben de ceaţă între orele 08.00 şi 11.00. Ceaţa determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, depunere de chiciură şi local polei. Având în vedere codul galben de ceață ce determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat… [citeste mai departe]