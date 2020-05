Stiri pe aceeasi tema

- Poliția spaniola a arestat 11 persoane care faceau parte dintr-o rețea romaneasca de traficanți. Acestea exploatau mai mulți romani la munci agricole in diferite orase din provincia Valladolid. Cu promisiunea unui loc de munca stabil, romanii erau dusi in Spania si obligati sa munceasca si cate 12…

- “ Germania inregistreaza primele semnale ingrijoratoare, la cateva zile dupa declararea inceputului revenirii la normal, in momentul in care alte țari precum Franța și Spania vor incepe si ele sa relaxeze masurile de izolare. Institutul Național de Virusologie Robert Koch, responsabil cu monitorizarea…

- Plajele din frumosul oras Barcelona au favorizat redeschiderea publicului, in urma unor decizii locale in ceea ce privește localul, care poate semnifica venerarea normalitații in Spania sau tara serios afectata de pandemia de Coronavirus, informeaza Franța24.Cu toate acestea, decizia subliniaza foarte…

- Cei trei barbați, doi romani și un cetațean din Republica Moldova, ar fi operat in timpul starii de urgența, in zone din Madrid, Segovia, Toledo și Ciudad Real, potrivit presei locale, citate de Antena 1.

- Politia din Alcamo a suprins in fapt doua persoane, de nationalitate romana, un tanar si un adult care incercau sa fure o masina. La vederea politistilor cei doi au incercat sa fuga cu masina. In urma urmaririi, masina a fost blocata iar cei doi retinuti. In urma perchezitiei, politistii au descoperit…

- –De unde veniți? –Dintr-un loc mic, doamna, nu mai știu cum ii spune. –Veniți din Spania, Franța, Germania? –Din Germania, draga doamna, dar ne-a dat jos din tren poliția, ca n-aveam bilete. N-avem nici de mancare, nu știm pe nimeni. –Dar ce vreți dvs. sa faceți? –Ne e foame, doamna, sa nu facem…

- Poliția spaniola a arestat la inceputul acestei saptamani 14 cetațeni romani, in timpul unei operațiuni desfașurate in orașul Medina del Campo (Valladolid), informeaza Diario de Valladolid și Norte de Castilla.Potrivit jurnalelor iberice, cei 14 romani, toți rude, sunt cercetați pentru presupuse infracțiuni…