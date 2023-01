Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la un turneu demonstrativ de fotbal in sala, Adrian Ilie a facut o radiografie a fotbalului romanesc. Fostul internațional, implicat in prezent in impresariat, dezvaluie ca reprezentați ai unor cluburi din strainatate il cauta pentru a-i pune intrebari despre jucatorii din Liga 1. ...

- Escrocii le promiteau oamenilor locuri de munca bine platite, iar dupa ce ii aduceau in Spania le confiscau documentele și le dadeau acte false. Ii exploatau la munci agricole și ii cazau in condiții inumane.Zece persoane care aparțineau unei organizații bine structurate care inșelau oameni nevinovați…

- Sapte tineri, cu varste intre 16 si 18 ani, au fost retinuti de catre politistii locali din Timisoara si predati colegilor de la Politia Nationala, dupa ce ar fi spart mai multe masini. Politistii timisoreni au anuntat ca tinerii provin din centrele de plasament din Lugoj si Gavojdia, iar o parte dintre…

- Mai mulți traficanți romani de droguri au fost arestați in Spania, intr-o uriașa operațiune a Europol. Organizația criminala acționa pe 2 continente, iar captura depașește 11 tone de stupefiante, in valoare de 100 milioane de euro

- Vineri, 18 noiembrie, organele de cercetare penala au dispus masura reținerii pentru 24 de ore a doi tineri banuiți de comiterea unei fapte de furt calificat. In fapt, la data de 8 noiembri., polițiștii Biroului de Investigații Criminale Baia Mare au fost sesizați cu privire la faptul ca in data de…

- Este haos pe aeroportul din Valencia, in Spania! Nu s-a ridicat niciun avion de la sol pana la orele amiezii din cauza unei furtuni care a inundat pista de aterizare. Sute de romani au asteptat doua zile in aeroport sa plece spre casa.

- CRBL are in spate ani buni de cariera muzicala, dar odata cu plecarea in Spania, viața i s-a schimbat și chiar putem spune ca duce un trai simplu. In prezent, se afla in țara, iar paparazzii SpyNews.ro l-au surprins intr-un mall din Capitala. La muzica a renunțat in mare parte, dar la vicii nici gand.

- Zilele trecute, politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Costesti au retinut doi barbati, de 21 si 43 de ani, din Gheraseni, pentru talharie calificata, dupa ce indivizii respectivi au agresat proprietarul unui teren de pe care au furat varza. „Din cercetari a reiesit ca, in noaptea de 16/17…