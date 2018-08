Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Augustin Lazar nu are pregatirea necesara juridica, pentru ca face ”confuzii grave juridice”, a declarat presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, potrivit Mediafax. Intrebat miercuri, intr-o conferinta de presa la Mamaia, pe cine vede la conducerea DNA, Tariceanu a raspuns: ”Ati…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a avut, miercuri și joi, intalniri cu oficiali din Republica Moldova, printre care și reprezentanții Ambasadei Romaniei la Chișinau. Vizita de lucru are loc in perioada in activitatea lui Augustin Lazar este evaluata, la cererea ministrului Justiției."In…

- Comisia Europeana intervine in cel mai fierbinte scandal din Romania, cel al evaluarii activitații procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar.Intrebat de HotNews.ro in legatura cu procedura de evaluare a activitații procurorului general Augustin Lazar anunțata de catre ministrul Justiției,…

- In maximum 30 de zile, procurorul general Augustin Lazar, dupa ce va fi supus evaluarii, va parasi postul. A spus-o, aproape direct, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, luni. Ministerul Public „s-a indepartat treptat-treptat de la rolul constitutional pe care il are”, a spus ministrul, anticipand…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, marti, dupa intalnirea cu ministrul Justitiei, la care au luat parte si noii sefi ai DNA si DIICOT, Anca Jurma si Felix Banila, ca discutiile au vizat situatia locurilor vacante si a delegarilor si detasarilor, el spunand ca a fost facuta o analiza privind…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, considera ca, de-a lungul timpului, procurorul general Augustin Lazar „a avut pozitii care nu au fost pe frecventa legii in vigoare”. El a adaugat: „la fiecare dintre noi vine o vreme a evaluarii”.

- "Cu domnul Lazar ma cunosc de multa vreme, dinainte sa fie procuror general si eu ministru al Justitiei. E adevarat ca in epoca aceea colaboram pe linie academica, astazi sau de cand este procuror general si eu ministru colaboram institutional, in cadrul autoritatii judiciare. Colaboram institutional.…

- Procurorul general Augustin Lazar ia in calcul posibilitatea de a o delega pe Laura Codruta Kovesi pe o functie din cadrul Ministerului Public, dupa ce Consiliul Superior al Magistraturii a decis miercuri ca fosta sefa a DNA sa isi continue activitatea la DIICOT Sibiu, unde a lucrat pana in anul 2006,…