11 din cele aproximativ 20 de persoane care au batut crunt doi jurnaliști și un activist de mediu in Suceava au fost identificați și duși la poliție pentru a fi audiați, a anunțat purtatorul de cuvant al IGPR, Georgian Dragan. Polițiștii s-au sesizat din oficiu, joi, și au intocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și distrugere in acest caz. „Cu persoanele vatamate s-a relaționat permanent și, avand in vedere ca au venit in București, au fost indrumate sa se prezinte la sediul IGPR- Direcția de Investigații Criminale, pentru a depune plangere prealabila, necesara pentru punerea in…