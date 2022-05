11 persoane au fost reţinute pentru furt, înşelăciune şi fraudă informatică Un numar de 17 persoane sunt cercetate penal pentru frauda informatica, dintre care 11 au fost retinute, in urma a 70 de perchezitii domiciliare efectuate de politisti in mai multe judete din tara, sub coordonarea procurorilor constanteni, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri banuiti de comiterea mai multor furturi au fost retinuti in urma a sapte perchezitii domiciliare efectuate in orasul Navodari, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit Agerpres.Un al patrulea suspect din acest dosar se afla deja in stare de arest preventiv…

- Politistii au inceput o ancheta dupa ce proprietarul unui taur a reclamat faptul ca animalul sau ar fi fost impuscat de persoane necunoscute intr-o zona greu accesibila a satului Cazanesti, din comuna Vata de Jos, a informat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, informeaza Agerpres.…

- Peste 40 de perchezitii domiciliare au fost facute de politistii constanteni la persoane suspectate de trafic de droguri, 33 de persoane fiind duse la audieri. Anchetatorii au retinut 14 barbati, cu varste cuprinse intre 19 si 45 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Trei persoane au fost transportate la Spitalul Municipal Medias, marti, dupa ce microbuzul in care se aflau a lovit o casa pe DN 14, in localitatea Brateiu, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Patru persoane au fost ranite, miercuri seara, la intrarea in comuna Golesti, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini, fiind nevoie de interventia descarcerarii pentru una dintre victime, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Fii la curent cu…

- Trei persoane, intre care si un copil de sase ani, au fost ranite joi intr-un accident rutier produs in municipiul Focsani, a informat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un barbat de 64 de ani a murit intr-un accident de circulatie care a avut loc duminica noaptea pe DN 66, in localitatea Baru, dupa ce victima a traversat drumul printr-un loc nemarcat si nesemnalizat, a informat luni Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, potrivit Agerpres. Fii la…

- Doi tineri au fost depistati drogati la volan, unul dintre ei si fara permis de conducere, intr-o actiune organizata de politisti, in noaptea de 12 spre 13 martie, in municipiul Constanta, a informat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…