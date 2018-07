Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti, cu sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au efectuat 8 perchezitii domiciliare, la locuintele membrilor unei grupari infractionale, banuiti…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – B.T. , cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat 22 de percheziții la domiciliile unor persoane banuite de trafic de droguri. 14 persoane au fost reținute pentru 24…

- Politistii si procurorii DIICOT au facut, miercuri, 57 de perchezitii, dintre care 51 in Bucuresti, dar si in Ilfov si Giurgiu, intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc, trafic de persoane, proxenetism, inselaciune, trafic de influenta si dare de mita, ce vizeaza membri ai clanului Stoaca.

- Politistii bucuresteni si procurorii DIICOT au facut miercuri dimineata 57 de perchezitii, cele mai multe in Bucuresti, dar si in Ilfov si Giurgiu, intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc, trafic de persoane, inclusiv de minori, proxenetism, inselaciune, trafic de influenta si dare de mita,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, au efectuat 10 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Constanta, fiind ridicate, in vederea confiscarii, peste 91.900 pachete cu tigari, diverse…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Constanta, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. S.T. Constanta, au destructurat un grup infractional organizat specializat in trafic cu droguri. Au fost descoperite 2 culturi indoor…

- Procurorii DIICOT si politistii de la Combaterea Crimei Organizate Timisoara au facut, vineri, 15 perchezitii intr-un dosar in care mai multe persoane sunt suspectate de trafic de tigari aduse din Serbia. Noua persoane au fost ridicate si sunt audiate la sediul DIICOT Timisoara. Politistii si procurorii…

- Politistii din Ilfov efectueaza miercuri sapte perchezitii in localitatea Cornetu la o grupare specializata in trafic de arme, santaj si amenintare, informeaza IPJ Ilfov. In urma actiunilor au fost gasite mai multe arme la sediile perchezitionate si 11 persoane sunt aduse la sediul Politiei…