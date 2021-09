Stiri pe aceeasi tema

- „Va depinde foarte mult de situatia epidemiologica, si s-ar putea sa patim ca anul trecut, cand mare parte dintre pregatirile noastre au fost in van", spune unul dintre organizatori. Mitropolia Moldovei si Bucovinei se pregateste pentru un pelerinaj religios amplu, de cel putin nivelul celor din anii…

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei organizeaza un concurs inedit: se cauta preot militar pentru Batalionul 335 Artilerie „Alexandru cel Bun" - UM 01251 - din Botosani, judetul Botosani. Se cauta un preot care sa fie de garnizoana categoria I, asimilat gradului de maior. Conform anuntului, sunt invocate…

- Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNAIR) anunta restrictii de circulatie in zilele de joi, vineri si sambata, pentru mașinile de peste 7,5 tone, pe intreaga rețea rutiera. Aceste restrictii vor fi instituite ca urmare a avertizarilor de canicula emise de Administratia…

- Meteorologii au emis, astazi, mai multe avertizari de vreme severa. Județele Iași, Vaslui, Galați și zonele joase de relief ale județelor Vrancea și Bacau se afla sub atenționare cod galben de canicula, pana sambata, 31 iulie. Temperaturile maxime se vor situa, in general, intre 34 și 37 de grade, iar…

- Pana astazi, 23 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.082.057 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.047.117 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Vremea in Moldova este in general instabila, iar pana la ora 21:00 este in vigoare o atenționare nowcasting cod galben de intensificari ale vantului, cu viteze la rafala in general de 55…65 de kilometri pe ora. Meteorologii au emis și cod galben de instabilitate atmosferica accentuata valabil pentru…

- Meteorologii au emis miercuri dupa-amiaza o noua avertizare Cod roșu de furtuni, valabila in județele Botoșani, Suceava, Neamț și Iași. Potrivit ANM, sunt vizate localitațile Flamanzi, Vorona, Ungureni, Frumușica, Trușești, Balușeni, Lunca, Tudora, Cristești, Copalau, Gorbanești, Coșula, Prajeni,…