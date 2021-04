Stiri pe aceeasi tema

- In Timiș au fost inregistrate 193 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, in ultimele 24 de ore. Direcția de Sanatate Publica anunța ca au fost prelucrate 1.024 de teste, dintre care 121 sunt teste rapide. Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția…

- In Timiș, au fost confirmate, in ultimele 24 de ore, 169 cazuri noi de coronavirus. In cursul zilei de ieri au fost carantinate, in județul Timiș, un numar de 329 persoane și au intrat in izolare 165 persoane. Cele mai multe cazuri noi de COVID 19 s-au inregistrat in Timișoara –75, Lugoj -11, Buziaș-3,…

- Patru pacienți infectați cu COVID-19 au murit de ieri pâna azi. În acest moment sunt internați 662 de pacienți, din care 629 din județul Cluj. Situația epidemiologica în județul Cluj se prezinta astfel: - Rata incidentei pe judetul…

- In Romania, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate peste 1.509 de noi infectari cu coronavirus, din 8.901 teste efectuate. In Timiș sunt raportate 132 de noi imbolnaviri. Au murit 50 de persoane in acest interval de timp.

- Județul Gorj inregistreaza inca 29 de cazuri de COVID 19. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 785 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;5323 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 4945 persoane sunt vindecate, externate și la domiciliu, iar 261 persoane…

- De ieri pâna astazi, șase bolnavi de COVID-19 au murit în Cluj și înca o persoana a fost internata la ATI. Din 1.436 de teste efectuate în ultimele 24 de ore, 294 au ieșit pozitive. Situația epidemiologica în…

- Direcția de Sanatate Publica Gorj a inregistrat in ultimele 24 de ore 32 de noi cazuri de COVID 19. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 468 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;5225 persoane confirmate cu COVID-19, din care: 4868 persoane sunt vindecate,…

- Inca 30 de cazuri noi de coronavirus au fost depistate in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 432 de persoane in carantina la domiciliu/locația declarata, 5.193 de persoane confirmate cu Covid-19, din care 4.861 de persoane sunt vindecate, externate…