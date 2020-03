Stiri pe aceeasi tema

36 de pacienți care au fost internați la Timișoara nu mai au coronavirus. Acesta este numarul la care au ajuns doctorii de la Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Timișoara. Astazi, inca 14 pacienți au fost externați, dupa ce au fost tratați de COVID-19 la Timișoara.

Nu mai puțin de 38 de pacienți cu coronavirus se afla internați in spital, la Timișoara. Numarul acestora a crescut de ieri, cu doi. Este vorba despre doi pacienți din Hunedoara. 38 de persoane sunt internate miercuri, 18 martie, la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes" din Timisoara, pacienți…

La Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Timișoara vor incepe pregatirile pentru ca aici sa fie tratați doar pacienți cu coronavirus. Odata ce se va da „semnalul" vor fi eliberate secțiile, bolnavii care pot fi tratați acasa externați, iar ceilalți pacienți vor fi trimiși la alte spitale.…

Duminica, 15 martie, la Timișoara sunt nu mai puțin de 32 de pacienți internați in Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș", Pana acum, in acest spital au fost vindecați opt pacienți.

Sfarșitul de saptamana inseamna, la Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Timișoara, 18 pacienți cu coronavirus internați in unitatea medicala.

- Doi pacienti care au fost internati la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara s-au vindecat si urmeaza sa fie externati. Este vorba de o fata de 15 ani din Timisoara si un barbat din Hunedoara.

La Timișoara va mai fi internat un pacient cu coronavirus, pe langa cei doi adolescenți de 16 ani, colegi de clasa. Este vorba despre un barbat de 40 de ani din Hunedoara, care va fi transportat la Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Timișoara.

- Primii doi pacienti internati la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, dupa ce au fost depistati cu coronavirus, au fost externati din unitatea medicala. Este vorba despre o femeie si un barbat de 38, respectiv 47 de ani.