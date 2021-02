11 oferte pentru secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești, proiect în valoare de aproape 1 miliard de euro CNAIR a scos la licitație contractul pentru proiectarea și execuția secțiunii 2 a autostrazii Sibiu-Pitești, cuprinsa intre Boița și Cornetu. Pentru tronsonul de 31,3 km au depus oferte 11 companii și asocieri de companii. Lista candidaților: ASOCIEREA AKTOR S.A. – RIZZANI DE ECCHER SpA (Grecia – Italia)ASTALDI SPA (Italia)ASOCIEREA CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD . – DRUM ASFALT SRL – DIMEX-2000 COMPANY S.R.L (China – Romania – Romania)IMPRESA PIZZAROTTI & CSpA (Italia)KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (Turcia)ASOCIEREA MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR a scos la licitație contractul pentru proiectarea și execuția secțiunii 2 a autostrazii Sibiu-Pitești, cuprinsa intre Boița și Cornetu. Pentru tronsonul de 31,3 km au depus oferte 11 companii și asocieri de companii. Lista candidaților: ASOCIEREA AKTOR S.A. – RIZZANI DE ECCHER SpA (Grecia – Italia)ASTALDI…

- Vodafone a anunțat luni o investiție de 20 de milioane de euro, derulata prin Fundația Vodafone, pentru a extinde abilitațile digitale și programele educaționale ale Fundației, finanțand inițiative locale in Albania, Republica Ceha, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia,…

- Autoritațile au facut publica lista țarilor din care cei ce vin au obligația de a sta in carantina 14 zile. Totuși, daca aceștia dovedesc ca s-au vaccinat, scapa de masura carantinarii. AFLA detalii: Numarul cazurilor de infectare cu noul tip de coronavirus scade treptat, la nivel național. Intr-o continua…

- Autoritațile au facut publica lista țarilor din care cei ce vin au obligația de a sta in carantina 14 zile. Totuși, daca aceștia dovedesc ca s-au vaccinat, scapa de masura carantinarii. AFLA detalii: Numarul cazurilor de infectare cu noul tip de coronavirus scade treptat, la nivel național. Intr-o continua…

- Social Școala noastra, a doua casa! ianuarie 7, 2021 19:09 In contextul actual pandemic la nivel internațional, activitațile derulate in cadrul programului ERASMUS + reprezinta o provocare atat pentru profesori, cat și pentru elevi, cu toții obișnuiți in a derula cele mai multe sarcini educaționale…

- Compania Naționala de Administrare a Infrasctucturii Rutiere (CNAIR) anunța ca a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului „Proiectarea si Executia Autostrazii Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3 : Cornetu – Tigveni”, scriu jurnaliștii de la alba24.ro . Ziua Naționala a Romaniei,…

- O noua echipa naționala de fotbal, destinata juniorilor, va fi inființata de anul viitor. Naționala Under-20 a Romaniei va avea misiunea de a face legatura intre U-19 și U-21. Decizia a fost anunțata luni de presedintele FRF, Razvan Burleanu. „Pentru prima oara in istorie reusim ca incepand cu anul…

- CNAIR a anunțat ca au fost depuse 15 oferte pentru proiectarea si executia Autostrazii Sibiu-Pitesti, Sectiunea 3 : Cornetu – Tigveni” Pana la termenul limita au depus oferte urmatorii agenți economici: ASOCIEREA STRABAG SRL -ACCIONA CONSTRUCCION SA) ASOCIEREA AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR…