Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca șapte decese survenite in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Deces 892 Femeie, 80 ani, județ Cluj. Data confirmarii: 07.05.2020 Data deces: 07.05.2020 Comorbiditați: HTA, Diabet zaharat. Neoplasm mamar. Deces…

- 02.05.2020 - Romania a depașit pragul de 12.000 de cazuri confirmate de coronavirus și a trecut de 700 de decese. Cel mai mare focar din țara: Suceava, cu peste 2.500 de cazuri confirmate și cu municipiul reședința de județ și comunele din jur in carantina totala. 11 noi decese- Cea mai tanara victima…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca 10 decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul național al pademiei de coronavirus a ajuns la 705 morți. Pana acum, in Romania au fost confirmate 12.240 de cazuri de persoane infectate cu acest virus.…

- Ziarul Unirea Alte noua DECESE provocate de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 628 de morți Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca 9 decese din cauza COVID-19, bilanțul morților ajungand la 628. Deces 620 Femeie, 72 ani din județul Bacau. Data internarii: 13.04.2020, in secția…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat decesul a inca 11 persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul național a ajuns la 619 morți. Deces 609 Barbat, 82 ani din județul Suceava. Data recoltarii: 17.04.2020. Data confirmarii: 18.04.2020, la Spitalul Județean de…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noi decese survenite in ultimele zile din cauza complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul total a ajuns in Romania la 545. Deces nr. 528 – Femeie, 60 ani din județul Vrancea Data internarii: 02.04.2020 in Spitalul…

- Numarul pacienților infectați cu coronavirus care au decedat a ajuns la 434 dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, astazi, alte șase decese. Deces 422 Barbat, 67 ani din județul Suceava. Internat in Spitalul Campulung Moldovenesc in data de 03.04.2020, apoi transferat in Spitalul Județean…

- Inca opt decese au fost raportate luni de Grupul de Comunicare Strategica din cauza COVID-19, ridicand astfel numarul total la 176 și la 25 pe cel al zilei. Deces 169 Barbat, 78 ani din jud. Suceava. Internat in SJU Suceava in 29.03.2020. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 in data de 31.03.2020.…