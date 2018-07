Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 11 persoane au murit si sapte au fost ranite dupa ce un vapor care transporta turisti s-a rasturnat, apoi s-a scufundat, pe lacul Table Rock din statul american Missouri. Tragedia a avut loc din cauza unei furtuni violente, relateaza Reuters, dpa si AFP.

- La o luna dupa vizita lui Eduard Helvig in Statele Unite ale Americii, șeful Serviciului Roman de Informații s-a intalnit cu președintele Serbiei. Cei doi demnitari au dezbatut pe larg problema Kosovo.(Console si accesorii gaming) SRI are un rol principal din punct de vedere geopolitic. De asemenea,…

- Tragedie uriasa pe autostrada A1 Deva – Sebes in aceasta dimineata, in zona localitatii Simeria. Trei oameni au murit pe loc, dupa ce doua mașini s-au ciocnit violent. Alți patru au fost grav raniți. La cateva minute insa, in timp ce medicii se luptau sa le salveze viața, unul dintre raniti a decedat.…

- Catrinel Sandu și-a refacut viața și iubește din nou, dupa ce a fost inșelata de soțul ei, Gabriel Trifu. Vedeta traiește in continuare alaturi de fetițele sale in Statele Unite ale Americii și se declara fericita cu barbatul care ajutat-o sa treaca peste perioada grea prin care a trecut. Potrivit informațiilor…

- Cazul socant s-a petrecut in Statele Unite ale Americii, iar aceasta a fost gasita pe sosea, fiind in pericol mortal. Daca nu ar fi fost avertizata de catre oamenii legii, ea ar fi fost calcata de catre alte masini. Femeie la un pas sa fie calcata de politie! Momentul infiorator a fost filmat rapid,…

- Huawei și ZTE nu o duc deloc bine in Statele Unite ale Americii. In contextul sancțiunilor impuse Iranului, Huawei s-ar putea trezi ca ZTE cu o interdicție de-a folosi produse americane. Problema intervine cand te gandești ca Android e un produs american. ZTE a vandut tehnologie catre Iran dupa ce America…

- Theo Pasa, tanarul despre care s-a aflat ca se iubește cu Simona Halep, a oferit un interviu de excepție in cadrul unei emisiuni TV. El a vorbit despre cum este relația lui cu tenismena romanca, dar și despre sacrificiile facute pana acum. Chipeșul afacerist și-a deschis o afacere in Statele Unite ale…