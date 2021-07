Stiri pe aceeasi tema

- ”Incercam sa rezolvam prin fonduri europene o problema care treneaza de mai mulți ani. In 2016, s-a luat decizia de a se interzice vanatoarea la urși și prezumția la acel moment era aceea ca exista un pericol de exces cu aceasta vanatoare și alta prezumție era ca evaluarile referitoare la numarul populației…

- Guvernul a anunțat un nou proiect de recensamant al populației de urși din Romania, finanțat prin fonduri europene. Potrivit ministrului Mediului, Tanczos Barna și lui Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, vor fi achiziționate și 1.000 de garduri electrice pentru fermieri…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si Ministerul Mediului au lansat, miercuri, un proiect care va estima populatia de ursi din Romania, valoarea acestuia ridicandu-se la 11 milioane de euro, fonduri europene, potrivit news.ro. De asemenea, in cadrul acestui proiect vor fi instalate peste…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca autoritatile incearca sa rezolve astfel o problema care treneaza de mai multi ani. “Vorbim despre un proiect cu fonduri europene pe care il lansam astazi si are o importanta deosebita…

- Banca Mondiala si Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene au semnat un Memorandum de Intelegere valabil pana in 2029, prin care Banca Mondiala acorda asistenta tehnica pentru a sprijini Guvernul Romaniei in eforturile sale de a moderniza administratia publica, arata News.ro. Marti…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene anunta, luni, ca a asigurat, in perioada 15 mai 2020 - 15 mai 2021, finantari in valoare de 2,7 miliarde lei pentru spitale si centre sociale din Romania, pe fondul provocarilor aparute in urma pandemiei de COVID-19. Regiunea Nord-Vest a beneficiat…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a explicat la TVR care sunt problemele sistemului de pensii din Romania. „Avem doua probleme mari cu sistemul de pensii in Romania. Unu: nu este sustenabil, in sensul in care in fiecare an trebuie sa mutam o parte de bani de la buget…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a explicat vineri, la o dezbatere organizata de Expert Forum, ca importurile vor fi reduse prin masuri fiscale și prin noi reguli la inmatricularea mașinilor vechi. Cristian Ghinea spune ca acesta este un obiectiv asumat de Guvern in planulul de redresare…