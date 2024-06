11 migranţi găsiţi ascunşi într-un TIR la graniţa de vest a ţării Politistii de la PTF Nadlac ll, judetul Arad, in cooperare cu polițiști de la ITPF Timisoara au gasit 11 cetateni din Asia si Africa ascunși pe role metalice transportate intr-un TIR condus de un turc. Migrantii depistati provin din tari precum Bangladesh, Siria, Etiopia și Egipt si au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria […] Articolul 11 migranti gasiti ascunsi intr-un TIR la granita de vest a tarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

