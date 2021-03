Stiri pe aceeasi tema

- Peste 118 milioane de contaminari cu SARS-CoV-2 si mai mult de 2,6 milioane de decese asociate au fost inregistrate in lume, in decurs de un an, de cand Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat pandemie. Citește și: Profesorul Benedek Imre: Fratele meu a murit legat de pat. Avem filmare…

- COVAX Facility va distribui 1,992 de milioane de doze de vaccinuri AstraZeneca /Oxford produse de Serum Institute of India in Coreea de Nord pana in prima jumatate a acestui an, scrie Agerpres .Programul COVAX, care asigura vaccinuri tarilor sarace, este coordonat de Alianta pentru vaccinuri (GAVI),…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), prin intermediul programelor UNITAID si FIND, a anuntat vineri un acord care va reduce la jumatate pretul testelor COVID-19 pentru cele 250 de milioane de astfel de teste destinate tarile in dezvoltare si care vor fi produse in 2021.Pretul unui test se va reduce…

- Rusia susține ca 1,5 milioane de oameni din intreaga lume au fost vaccinati cu vaccinul impotriva noului coronavirus Sputnik V, promovat puternic de Kremlin, care l-a transformat intr-un instrument de influenta geopolitica, relateaza news.ro . Un purtator de cuvant al Fondului Suveran rus (RDIF, care…

- In urma cu un an, in orasul Wuhan din China izbucnea o boala infectioasa, respiratorie, o forma de pneumonie care nu raspundea la tratamentele clasice. De atunci, peste 76,8 milioane de oameni au fost infectati cu noul coronavirus, din care 43,3 milioane au trecut cu bine peste aceasta boala fiind declarati…

- Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca, in ciuda severitații pandemiei de Covid-19, care a ucis peste 1,7 milioane de persoane și a infectat zeci de milioane de oameni intr-un an, este nevoie sa ne pregatim pentru „mai rau”, scrie AFP, potrivit Agerpres. „Este un semnal de alarma”, a avertizat…

- Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat luni ca, in ciuda severitații pandemiei de Covid-19, care a ucis peste 1,7 milioane de persoane și a infectat zeci de milioane de oameni intr-un an, este nevoie sa ne pregatim pentru ”mai rau”, relateaza AFP, citata de HotNews.ro."Este un semnal de alarma.…

- Numarul cazurilor globale de COVID-19 notificate oficial catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a ajuns vineri la 78,2 milioane, ceea ce inseamna ca, intr-un singur an, peste 1% din populatia mondiala s-a infectat cu SARS-CoV-2, transmite EFE. In prima zi de Craciun au fost comunicate…