11 lucrări de Picasso, vândute la licitaţie cu o sumă uriașă Unsprezece opere de arta ale lui Pablo Picasso, care au fost expuse la un hotel din Las Vegas timp de mai mult de doua decenii, s-au vandut la casa de licitații Sotheby’s in schimbul sumei de 109 milioane de dolari, informeaza BBC. Lucrarile, deținute de MGM Resorts, au fost expuse in restaurantul Picasso din celebrul hotel Bellagio, din Las Vegas. La licitație au fost prezentate noua picturi și doua piese ceramice ale artistului spaniol, care a murit in 1973. Un tablou din 1938, intitulat „Woman in a Red-Orange Beret”, care o prezinta pe iubita și totodata muza lui Picasso, Marie-Therese Walter,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

